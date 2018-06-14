КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Члены регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинули кандидатуру врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на пост главы региона, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии.

"Сегодня состоялась региональная партийная конференция. Кандидатуру Травникова поддержали большинство голосов", — сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил от должности прежнего губернатора Владимира Городецкого, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона. Досрочные выборы губернатора состоятся 9 сентября. Травников заявил о намерении участвовать в выборах, и был включен в список для внутрипартийного голосования партии "Единая Россия".

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов. По состоянию на сегодняшний день губернаторские выборы назначены уже в более чем половине субъектов РФ, где официально стартовала избирательная кампания.