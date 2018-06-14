Рябков напомнил о проблемах вокруг американской ПРО

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Неурегулированность проблем вокруг систем противоракетной обороны США сводит на нет усилия по разоружению, поскольку подрывает и разрушает доверие между странами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам замминистра, для дальнейшего развития процесса ядерного разоружения необходимо сосредоточить усилия международного сообщества на решении актуальных проблем в области международной безопасности и стабильности. Среди них, по словам Рябкова, "выход из договора по ПРО, а затем ничем не ограниченное одностороннее развертывание систем глобальной противоракетной обороны США, отказ от ратификации ДВЗЯИ (договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний), разработка высокоточных, стратегических наступательных вооружений в неядерном оснащении, перспектива вывода ударных вооружений в космос, сохраняющиеся и кое в чем нарастающие качественные дисбалансы в сфере обычных вооружений".

"Сохранение неурегулированности всех этих проблем и даже тенденция к дальнейшему осложнению некоторых из них подрывает и разрушает доверие между государствами и сводит на нет все разоруженческие усилия", — сказал Рябков, выступая на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".