В Госдуме заявили, что Украина стягивает военных к границам России

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Создание Украиной разнородной ударной группировки в регионе Азовского моря вызывает серьезную озабоченность, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР).
"Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией", — считает собеседник РИА Новости.
Ни чемпионат мира по футболу, ни "истерики" западного истеблишмента не заставят Россию в случае агрессии со стороны Киева "сдать позиции и начать сомнительные переговоры о перемирии", подчеркнул он.
Депутат добавил, что нападение на российские объекты в Азовском море, независимо от того, корабль это или побережье полуострова, будет расценено как полномасштабное военное наступление. "А значит, и ответные меры последуют зеркальные", — сказал он.
Отношения двух стран резко ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и образования в 2014 году самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Владимир Путин заявлял, что Москве хотелось бы стабилизации в регионе.