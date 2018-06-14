В Госдуме заявили, что Украина стягивает военных к границам России

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Создание Украиной разнородной ударной группировки в регионе Азовского моря вызывает серьезную озабоченность, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР).

Политик также напомнил о размещении у границ с Россией украинской штурмовой авиации. Бальбек сказал, что это вынуждает Москву разработать дополнительные варианты обороны полуострова.

"Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией", — считает собеседник РИА Новости.

Ни чемпионат мира по футболу, ни "истерики" западного истеблишмента не заставят Россию в случае агрессии со стороны Киева "сдать позиции и начать сомнительные переговоры о перемирии", подчеркнул он.

Депутат добавил, что нападение на российские объекты в Азовском море, независимо от того, корабль это или побережье полуострова, будет расценено как полномасштабное военное наступление. "А значит, и ответные меры последуют зеркальные", — сказал он.

Украинцам сейчас ближе чемпионат мира по футболу, стартующий 14 июня, пусть и без участия сборной Украины, чем какие-либо выпады в сторону Крыма, выразил уверенность Бальбек.

Отношения двух стран резко ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и образования в 2014 году самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Владимир Путин заявлял, что Москве хотелось бы стабилизации в регионе.

В четверг в России стартует чемпионат мира по футболу.



