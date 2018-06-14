Отправленный в отставку Клименко поблагодарил Путина за доверие

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Освобожденный от должности советника президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко поблагодарил Владимира Путина за возможность занимать этот пост и рассказал о планах на будущее.

"Благодарен президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад. Наверное, это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное", — написал Клименко на своей странице в Facebook.

Экс-советник ранее сообщил РИА Новости, что планирует заняться развитием проектов в сфере цифровой медицины.

Владимир Путин в минувшую среду освободил Германа Клименко от должности советника главы государства по вопросам развития интернета. Президент также принял ряд других кадровых решений по составу администрации президента. Антон Вайно сохранил за собой пост главы новой администрации. Его первыми заместителями переназначены Алексей Громов и Сергей Кириенко. Магомедсалам Магомедов остался заместителем Вайно. Свою должность сохранил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Белоусов переназначен на должность помощника президента, начальником государственно-правового управления стала Лариса Брычева, главой референтуры — Дмитрий Калимулин.

Также помощниками главы государства назначены Игорь Левитин, Анатолий Серышев, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Дмитрий Шальков и Андрей Фурсенко. От должности помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества освобожден Владимир Кожин.