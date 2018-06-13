"Гражданская инициатива" выдвинула Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. "Гражданская инициатива" на собрании московского городского отделения партии выдвинула экс-депутата Госдумы, политика Дмитрия Гудкова кандидатом на пост мэра Москвы, сообщила пресс-служба политика в среду.

"Единогласно 12 из 12 делегатов проголосовали за", — говорится в сообщении.

Гудков ранее сообщил РИА Новости, что московское городское отделение "Гражданской инициативы", которое должно выдвинуть его кандидатом на пост мэра Москвы, состоится в среду, 13 июня. Также политик заявил, что будет добиваться регистрации на предстоящих выборах.

Съезд "Гражданской инициативы", на базе которой будет создана новая партия Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак, состоится 23 июня.

Московская городская дума в воскресенье, 3 июня, опубликовала постановление о назначении даты выборов мэра Москвы на 9 сентября. Тем самым столичный парламент дал старт началу избирательной кампании.