Врио главы Якутии назначил вице-премьеров и министра экономики

ЯКУТСК, 13 июн – РИА Новости. Врио главы Якутии Айсен Николаев в среду назначил исполняющих обязанности первого вице-премьера, двух вице-премьеров правительства, а также министра экономики, говорится в сообщении на сайте главы и правительства республики.

Ранее Николаев изменил структуру правительства Якутии и сократил численность работников органов власти.

"Врио главы Якутии Айсен Николаев встретился с заместителем генерального директора АК "Якутскэнерго" Алексеем Стручковым и сообщил о своем решении назначить его исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии. Алексей Стручков будет курировать финансово-экономический блок", — говорится в сообщении. Стручков уже занимал эту должность в 2010-2013 годах.

Пост и.о. зампреда правительства, курирующего социальный блок, займет Ольга Балабкина, которая ранее работала заместителем председателя госсобрания Якутии, курировала работу комитетов по образованию, делам семьи, детства, молодежи, здравоохранению, социальной защиты, труду и занятости населения. Министр экономики Якутии Денис Белозеров назначен и.о. зампреда правительства по вопросам сельского хозяйства и экологии.

Николаев также назначил первого заместителя министра экономики Майю Данилову министром экономики.

Бывший глава Якутии Егор Борисов в конце мая заявил о своей добровольной отставке. Он возглавлял регион с 2010 года. Исполняющим обязанности главы был назначен Николаев, который до этого был мэром Якутска.

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