Путин рассказал, как написал рапорт об отставке во время путча

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что написал рапорт об отставке во время событий путча 1991 года, когда он занимал должность главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда, оказавшись перед выбором между президентом Борисом Ельциным и силовыми структурами.
Он добавил, что сказал тогда Собчаку, что не может "метаться туда-сюда". "Я должен чувствовать себя уверенно, поэтому в данной ситуации самое правильное для меня – написать рапорт и уйти в отставку. На что он (Собчак – ред.) мне сказал: хорошо, так и сделайте", — рассказал президент.
По его словам, Собчак позвонил председателю КГБ Владимиру Крючкову, чем удивил Путина, который думал, что Крючков "пошлет куда подальше". Рапорт об отставке Путина Крючков подписал в течение нескольких дней, сообщил президент.
Президент стал одним из героев документального фильма "Дело Собчака", рассказывающего о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга.
Путин работал с Собчаком с начала 90-х годов, был заместителем мэра и главой его предвыборного штаба.
Собчак собирался участвовать в выборах президента в 1996 году, но впоследствии отказался от этой идеи. По воспоминаниям Ксении Собчак, московская команда Ельцина начала кампанию по травле ее отца. Против Собчака возбудили дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями.