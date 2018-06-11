Путин рассказал, как написал рапорт об отставке во время путча

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что написал рапорт об отставке во время событий путча 1991 года, когда он занимал должность главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда, оказавшись перед выбором между президентом Борисом Ельциным и силовыми структурами.

"С одной стороны, я работал с Анатолием Александровичем Собчаком, он был на стороне действующей власти, Ельцина и так далее. А с другой стороны – попытка этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял. Я не мог быть там и там одновременно. Я сказал, что я для себя уже выбор сделал", — заявил Путин в интервью в фильме "Дело Собчака".

Он добавил, что сказал тогда Собчаку, что не может "метаться туда-сюда". "Я должен чувствовать себя уверенно, поэтому в данной ситуации самое правильное для меня – написать рапорт и уйти в отставку. На что он (Собчак – ред.) мне сказал: хорошо, так и сделайте", — рассказал президент.

По его словам, Собчак позвонил председателю КГБ Владимиру Крючкову, чем удивил Путина, который думал, что Крючков "пошлет куда подальше". Рапорт об отставке Путина Крючков подписал в течение нескольких дней, сообщил президент.

Президент стал одним из героев документального фильма "Дело Собчака", рассказывающего о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга.

Документальный фильм "Дело Собчака" Веры Кричевской о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака поднимает самые различные темы — об отношениях Собчака с первым президентом РФ Борисом Ельциным, о назначении Владимира Путина помощником мэра, о здоровье градоначальника, поражении Собчака на губернаторских выборах в 1996 году. В фильм также вошли записи бесед с российскими политиками Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым, нынешним главой Росгвардии, работавшим с Собчаком, Виктором Золотовым, а также руководителем администрации президента Ельцина Валентином Юмашевым.

Путин работал с Собчаком с начала 90-х годов, был заместителем мэра и главой его предвыборного штаба.

Собчак собирался участвовать в выборах президента в 1996 году, но впоследствии отказался от этой идеи. По воспоминаниям Ксении Собчак, московская команда Ельцина начала кампанию по травле ее отца. Против Собчака возбудили дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями.