С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Анатолий Собчак в 1997 году был болен и нуждался в лечении, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью в фильме "Дело Собчака".

"Он не гримасничал на больничной койке и ничего не имитировал. Он был болен, его надо было лечить", — сказал Путин.

В июне 1996 года Собчак проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга своему заместителю Владимиру Яковлеву. Через год он был привлечён Генеральной прокуратурой в качестве свидетеля по делу о коррупции в органах власти Санкт-Петербурга. В 1997 году был обвинён в злоупотреблениях на посту мэра. В ноябре этого же года Собчак вылетел во Францию для лечения в госпитале в Париже.

Ранее в фильме Андрея Кондрашова "Путин" президент рассказал, что он помог Собчаку уехать и продолжить за границей лечение, чтобы клеветническая кампания не захлестнула бывшего чиновника.

Президент стал одним из героев документального фильма "Дело Собчака", рассказывающего о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга.

Документальный фильм "Дело Собчака" Веры Кричевской о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака поднимает самые различные темы — об отношениях Собчака с первым президентом РФ Борисом Ельциным, о назначении Владимира Путина помощником мэра, о здоровье градоначальника, поражении Собчака на губернаторских выборах в 1996 году. В фильм также вошли записи бесед с российскими политиками Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым, нынешним главой Росгвардии, работавшим с Собчаком, Виктором Золотовым, а также руководителем администрации президента Ельцина Валентином Юмашевым.

Путин работал с Собчаком с начала 90-х годов, был заместителем мэра и главой его предвыборного штаба.

Собчак собирался участвовать в выборах президента в 1996 году, но впоследствии отказался от этой идеи. По воспоминаниям Ксении Собчак, московская команда Ельцина начала кампанию по травле ее отца. Против Собчака возбудили дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями.