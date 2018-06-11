С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Анатолий Собчак в 1997 году был болен и нуждался в лечении, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью в фильме "Дело Собчака".
В июне 1996 года Собчак проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга своему заместителю Владимиру Яковлеву. Через год он был привлечён Генеральной прокуратурой в качестве свидетеля по делу о коррупции в органах власти Санкт-Петербурга. В 1997 году был обвинён в злоупотреблениях на посту мэра. В ноябре этого же года Собчак вылетел во Францию для лечения в госпитале в Париже.
Ранее в фильме Андрея Кондрашова "Путин" президент рассказал, что он помог Собчаку уехать и продолжить за границей лечение, чтобы клеветническая кампания не захлестнула бывшего чиновника.
Президент стал одним из героев документального фильма "Дело Собчака", рассказывающего о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга.
Путин работал с Собчаком с начала 90-х годов, был заместителем мэра и главой его предвыборного штаба.
Собчак собирался участвовать в выборах президента в 1996 году, но впоследствии отказался от этой идеи. По воспоминаниям Ксении Собчак, московская команда Ельцина начала кампанию по травле ее отца. Против Собчака возбудили дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями.