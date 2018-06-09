Путин планирует осенью посетить Узбекистан

ЦИНДАО (Китай), 9 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует посетить Узбекистан осенью этого года.

"Я помню о вашем приглашении, спасибо, постараюсь приехать с рабочим визитом, где-то это у нас осенью запланировано", — сказал Путин в ходе беседы с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Циндао, где проходит саммит ШОС.

Мирзиёев уточнил, что на данный момент мероприятие планируется на октябрь, и выразил надежду, что на текущей встрече будут обсуждены конкретные детали.

Путин отметил, что после последнего визита Мирзиёева в РФ очень многое изменилось в лучшую сторону. "У нас растет товарооборот, причем заметными темпами. В прошлом (году рост составил — ред.) 33,9%, почти 34%, а за первый квартал этого года — еще плюс 43 с лишним", — сообщил он, отметив также, что Россия и Узбекистан осуществляют крупные проекты. По его информации, только компания "Лукойл" проинвестировала 7 миллиардов в экономику Узбекистана.

"Благодаря вашей инициативе мы организовали так называемый "зеленый коридор" на границе. Рост (объемов поставок — ред.) овощей и фруктов — темп очень приличный, 35-36%, так что все развивается", — заметил Путин.

Он рассказал, что в Узбекистане, помимо "Лукойла" и "Газпрома", активно работают другие российские компании, упомянув, в частности, сферу машиностроения. По оценке российского лидера, в целом динамика развития взаимодействия с Узбекистаном очень хорошая.

Мирзиёев отметил стратегический характер партнерства с Россией, назвав его неизменным курсом политики Узбекистана. "Такого никогда не было: за год 70 делегаций из России посетили Узбекистан, 21 визит — региональный. Во всех отношениях у нас идет увеличение", — сказал президент Узбекистана, особо упомянув совместные проекты в сфере энергетики, в частности Кандымский газоперерабатывающий комплекс. Он напомнил, что предприятие было построено всего за два года совместно с "Лукойлом".

Мирзиёев также указал на расширение сфер взаимодействия с Россией, подчеркнув, что еще год назад он упомянул бы нефтегаз, а сейчас сложно найти отрасль, где бы у РФ и Узбекистана не было совместных начинаний. Он подчеркнул значение созданного "зеленого коридора" по плодоовощной продукции, о котором говорили около десяти лет, но только усилиям Путина удалось воплотить эту идею.