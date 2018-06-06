Сенатор Джабаров назвал неуместными рекомендации ОБСЕ по выборам

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал неуместными рекомендации ОБСЕ по реформированию российской избирательной системы.

В среду Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовало окончательный отчет о президентских выборах в России. Бюро рекомендовало российским властям привести избирательное законодательство в соответствии со стандартами организации.

"Пусть в ОБСЕ сначала назовут хоть одну европейскую страну, где выборы более открытые, честные и демократические, чем в России. Прошедшие выборы президента РФ прошли по самым высоким стандартам, это признали все международные наблюдатели", — сказал Джабаров.

По его словам, рекомендации БДИПЧ являются "неуместными".

"Нам такие рекомендации не нужны, советчики могут оставить их в своих кабинетах. Хватит нас уже поучать, честно говоря, уже надоело", — заявил сенатор.