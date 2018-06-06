В МИД прокомментировали доклад ОБСЕ по президентским выборам

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России заявило, что доклад Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) является очередным свидетельством политической ангажированности БДИПЧ, а сама организация откровенно вмешивается в законодательные процессы в РФ.

В среду Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовало окончательный отчет о президентских выборах 18 марта 2018 года в Российской Федерации. В частности, наблюдатели ОБСЕ порекомендовали российским властям провести реформу избирательной системы и рассмотреть возможность полномасштабной реформы законодательства.

"Вынуждены констатировать, что доклад является очередным свидетельством политической ангажированности Бюро, чья методология отягощена "двойными стандартами" как при формировании мониторинговых миссий, так и при подготовке итоговых заключений", — говорится в комментарии МИД РФ.

"Еще раз убедились, что реальная картина состоявшихся выборов Бюро интересует мало. В своих комментариях БДИПЧ вышло далеко за рамки своего мандата, откровенно вмешиваясь в законодательные процессы в Российской Федерации, непосредственно не связанные с выборами. Необоснованной критике подвергнуто российское антитеррористическое законодательство, изменения в закон о СМИ. В подкрепление широко используются ссылки на анонимных собеседников, которые "выражают" недоверие к той или иной составляющей избирательного процесса", — отметили в ведомстве.