Партия "Зеленых" выдвинула Ревина кандидатом на пост мэра Москвы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Московское городское отделение Российской экологической партии "Зелёные" выдвинуло на выборы мэра Москвы летчика-космонавта, Героя России, члена ЦС партии Сергея Ревина, сообщает пресс-служба партии.

"Шестого июня 2018 года делегаты конференции Московского городского отделения Российской экологической партии "Зелёные" единогласным решением выдвинули на должность мэра Москвы летчика-космонавта, Героя России, члена Центрального совета Партии Ревина Сергея Николаевича", — говорится в сообщении.

По данным партии, Ревин родился и вырос в Москве, окончил МИЭТ (Московский институт электронной техники), в 2012 году в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-04М" совершил космический полет продолжительностью 125 суток, за что в 2014 году был награжден президентом России медалью "Золотая звезда" за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции.

Отмечается, что в 2013 году, уже после космического полёта, защитил кандидатскую диссертацию на тему "Формирование экологических понятий у школьников на основе метода аналогии (на примере изучения экосистемы космической станции)" в МГУ.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.