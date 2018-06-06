ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. БДИПЧ ОБСЕ рекомендует российским властям привести избирательное законодательство в соответствии со стандартами Организации.

В среду Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовало окончательный отчет о президентских выборах 18 марта 2018 года в Российской Федерации.

Выборы президента России прошли 18 марта.

В докладе рекомендуется, "чтобы в целях улучшения избирательного процесса национальное законодательство об основных свободах и политических правах, включая права кандидатов, приводилось в соответствие с обязательствами ОБСЕ и другими обязательствами и чтобы эти права и свободы полностью соблюдались властями".

В докладе говорится, что для повышения общественного доверия к избирательному процессу необходимо "прилагать усилия для обеспечения прозрачности, беспристрастности и независимости органов избирательного управления".

Он также рекомендует "обеспечить равные возможности всех участников на выборах и что ограничения на право быть кандидатом, которые противоречат обязательствам ОБСЕ и другим международным обязательствам и стандартам, должны быть устранены". Кроме того, в докладе рекомендуется, чтобы власти "предприняли решительные меры для предотвращения давления на избирателей и расследования случаев предполагаемого принуждения с целью привлечения к ответственности виновных".