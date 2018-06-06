Москвичей попросили сообщить, где они хотели бы создать УИК за городом

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москвичей попросили высказать свои пожелания относительно того, где лучше создать избирательные участки за городом на выборах мэра столицы, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в среду на пресс-конференции.

Ранее Мосгордума приняла закон, позволяющий создавать избирательные участки вне Москвы.

"Обращаюсь к москвичам с просьбой высказать свои предложения, в каких поселках, в каких дачных поселках они хотели бы организовать участковые избирательные комиссии", — сказал он.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подписей избирателей.

Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и другие.