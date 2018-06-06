МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москвичей попросили высказать свои пожелания относительно того, где лучше создать избирательные участки за городом на выборах мэра столицы, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в среду на пресс-конференции.
"Обращаюсь к москвичам с просьбой высказать свои предложения, в каких поселках, в каких дачных поселках они хотели бы организовать участковые избирательные комиссии", — сказал он.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.
Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и другие.