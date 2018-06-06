Глава Таганского района Свиридов выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава Таганского района Илья Свиридов подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы от партии "Справедливая Россия", сообщил в среду РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Свиридов Илья Тимурович выдвинулся от "Справедливой России", — сказал он.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.