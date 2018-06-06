В ЦИК рассказали о голосовании на выборах граждан с временной регистрацией

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Граждане РФ, имеющие временную регистрацию сроком более трёх месяцев в тех округах, где 9 сентября пройдут довыборы в Госдуму, смогут принять участие в этих выборах, указав информацию о временной прописке в специальном заявлении о желании проголосовать по месту нахождения, сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев на заседании ЦИК.

"Если человек имеет временную регистрацию более трёх месяцев на территории округа, где идут выборы депутатов Госдумы, то он наделяется активным избирательным правом. Вы можете там постоянно не жить, но ваша временная регистрация более трёх месяцев наделяет вас активным избирательным правом", — пояснил Булаев, говоря о нововведениях в заявлении граждан о желании проголосовать не по месту регистрации, а по фактическому проживанию.

По его словам, студенты с регистрацией попадают под эту категорию в первую очередь.