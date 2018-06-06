В ЦИК прокомментировали публикации "Новой газеты" о якобы завышении явки

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Замглавы ЦИК России Николай Булаев, комментируя сообщение "Новой газеты" о якобы завышении явки на выборах президента РФ, проинформировал, что никто не обращался в Центризбирком, чтобы получить из видеоархива соответствующие записи с избирательных участков.

Ранее в "Новой газете" была опубликована информация о якобы масштабных фальсификациях на выборах президента РФ в марте этого года. По данным газеты, в редакцию от активистов и наблюдателей поступили записи с видеокамер, установленных на участках в день голосования, которые свидетельствуют, что явка в ряде регионов была искусственно завышена.

"Я попросил дать мне информацию по представлению видеозаписей из видеоархива, который есть у Центральной избирательной комиссии, по выборам президента РФ. Никто не обращался за получением этих записей из видеоархива — не обращался и, естественно, не получал. Что за записи, кем и где просматриваются, я тогда не понимаю", — сказал Булаев в ходе заседания ЦИК в среду.

Он порекомендовал коллегам-наблюдателям "обратить на это внимание и быть корректными". "Хотите видеозаписи — получите официально, и эти записи можно будет, наверное, тогда представлять на суд кого бы то ни было", — добавил замглавы ведомства.