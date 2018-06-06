Госдума ратифицировала договор с Туркменией о стратегическом партнерстве

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Госдума на дополнительном пленарном заседании в среду ратифицировала договор между Россией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве.

Ранее соответствующий законопроект о ратификации в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин. Договор между странами был подписан в Ашхабаде 2 октября 2017 года.

Договором предусматривается, что стратегическое партнерство сторон нацелено на расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, на создание благоприятных условий для обеспечения взаимной безопасности, противодействия глобальным угрозам и вызовам, укрепления региональной стабильности, следует из пояснительной записки.

Договор устанавливает долгосрочные стабильные отношения стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном, базирующиеся на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования и взаимного доверия, сообщается в пояснительной записке.

В документе отмечается, что в соответствии с договором стороны расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, контрабандой и незаконным вывозом культурных ценностей, другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности.