Посол Эстонии Хилпус покинет Россию

ТАЛЛИН, 6 июн — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила новым послом Эстонии в Латвии Арти Хилпуса, который в настоящее время руководит работой дипломатического представительства республики в Москве, сообщила в среду канцелярия главы государства.

"Согласно указу президента, нынешний посол Эстонии в Латвии Тынис Тырк отозван с поста, а на его место назначен Арти Хилпус, который отправится в Ригу в августе. Смена послов является обычной процедурой ротации по истечении срока их полномочий", — говорится в сообщении.

Кандидатура нового посла в России пока не названа.

Хилпус был назначен послом в России в июле 2015 года. Он окончил Тартуский университет по специальности "История" и учился в Женевском центре политики безопасности. С 1996 года он работает в МИД, где был директором бюро по персоналу, а также бюро единой политики иностранных дел и безопасности ЕС. Хилпус также работал первым секретарем эстонского посольства в Берлине, послом в Норвегии и Исландии.