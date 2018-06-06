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Политика

Прямая линия — 2018: новый формат, возможные отставки и соцвопросы

Сюжет:
Подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным (26)
10:3006.06.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным" продолжает совершенствоваться: ожидаемые во время эфира видеоконференции с губернаторами и членами правительства будут иметь "ошеломляющий пиар-эффект", а под некоторыми главами регионов после этого могут "зашататься стулья", считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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По их ожиданиям, большая часть эфира будет посвящена майскому указу, но не обойдется и без международной проблематики и острых вопросов.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что глава государства будет держать связь с губернаторами и членами правительства в режиме видеоконференции для ответа на жалобы и обращения граждан.

Обратная связь и острые вопросы

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что формат прямой линии превратился в публичный институт: с одной стороны, президент имеет возможность транслировать и формировать определенную политическую повестку дня, с другой стороны, он получает возможность обратной связи.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Я думаю, что данная форма общения с населением имеет серьезную перспективу. Потом, это отличительная черта Владимира Путина от остальных политиков, в том числе и в мировом масштабе. Отказываться от такого формата было бы, я думаю, ошибкой", — сказал он, отметив, что, глядя на главу государства, видно, какое удовольствие он получает от общения с народом.

Эксперт добавил, что был период, когда пресс-служба, вероятно, шла по пути согласования вопросов, что несколько выхолащивало не только формат, но и содержание бесед с президентом. "В последнее время ситуация изменилась и вопросы звучат довольно острые, что говорит о том, что пресс-служба изменила концепцию прямых линий", — считает Мухин.

Политолог добавил, что учитывая недавние выборы президента России, на которых Путин победил с большим отрывом, политически глава государства сейчас супертяжеловес. "Это, конечно, делает его фигуру несколько легендарной, то есть население начинает испытывать уже сильные эмоции от самого факта общения, что, конечно, является рискованным, потому что содержание может пострадать в результате", — предостерег эксперт.

Паромная переправа Холмск-Ванино. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Директор Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов, говоря о трансформации формата прямых линий, отметил, что за время проведения таких эфиров количество подаваемых вопросов значительно увеличилось. "Это в первую очередь говорит о том, что проблем на местах очень много и региональные и муниципальные власти по тем или иным причинам с ними не справляются, либо их не решают — и все замыкается на президенте", — считает он.

Новый формат с ошеломляющим эффектом

По мнению эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, эта прямая линия будет иметь "ошеломляющий пиар-эффект", если президент во время общения с населением действительно будет соединяться по конференц-связи с губернаторами и членами правительства при поступлении жалоб от россиян.

"Прямая линия — очень важный пиар-инструмент, он показывает, что президент постоянно хочет быть в курсе конкретных проблем простых людей и готов их решать. Кроме того, прямая линия — это действительно реальный управленческий инструмент, действующий локально, но позволяющий президенту непосредственно вмешиваться в деятельность региональных властей и решать конкретные проблемы", — сказал эксперт.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Поэтому, по его словам, прямая линия не просто не отмирает, она совершенствуется, особенно если учесть, что президент сможет в режиме онлайн связываться с губернаторами и министрами.

Возможные отставки

Слатинов напомнил, что после прежних прямых линий появились "зеленые папки" для губернаторов с непосредственными указаниями главы государства по решению конкретных социально-экономических вопросов, по которым к нему обращались граждане.

По словам аналитика, есть ряд регионов, где проблемные ситуации не решены, и "если негативные оценки граждан из этих субъектов прозвучат во время прямой линии, то не исключены и последующие отставки".

"Есть еще небольшое время, когда можно осуществить ротацию на региональном уровне, я не исключаю возможных отставок после прямой линии… Это было бы вполне в формате прямой линии", — полагает Слатинов.

Майские указы и социалка

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По мнению Мухина, основной блок вопросов на прямой линии будет касаться социальной проблематики, хотя темы внутренней и внешней политики тоже не останется без внимания.

"В социальном блоке, прежде всего, центральная тема — это повышение пенсионного возраста. Отчасти борьба с коррупцией, но борьба с коррупцией экстраполирована на то, что деньги, которые предназначены на социальные нужды, получается, идут к коррупционерам. Безусловно, население будет интересовать вопрос, а что с этим будет делать государство в дальнейшем?" — сказал он.

В свою очередь, Точенов отметил, что среди социальных вопросов могут превалировать обращения, связанные с лекарственным обеспечением, здоровьем. "Могут возникнуть, помимо всех остальных тем, вопросы по дорогам, ЖКХ, услугам, которые должны оказывать муниципальные власти", — предположил политолог.

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Он добавил, что также будут подняты вопросы по майскому указу. С его мнением согласен и Слатинов, который ожидает ряда вопросов по этой тематике.

"Думаю, будет большая разъяснительная работа по майскому указу… Это важно для граждан и для субъектов управленческой деятельности, так как Путин будет напоминать о том задании, которое поставлено перед властями на ближайшие шесть лет", — пояснил он.

Челобитная и международная проблематика

Еще один блок обращений будет связан с региональными проблемами, прозвучат и вопросы, касающиеся внешней политики, считают политологи.

"Часть прямой линии, думаю, будет посвящена тому, что я называю челобитной: т.е. люди будут обращаться с каким-то просьбами, а Владимир Владимирович будет на них реагировать чуть ли не в онлайн-формате", — сказал Слатинов.

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© Фото : из личного архива семьи Сухаревых
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По его словам, поскольку сама внешнеполитическая повестка занимает большое внимание во внутренней жизни и в информационном пространстве, то Путин посвятит немалую часть общения рассмотрению международной проблематики.

"Сейчас происходят очень важные процессы на этом поле — мы видим серьезную брешь, пробитую между Европой и США в связи с политикой Дональда Трампа, и мы видим возможности, которые открылись перед Россией. Этими возможностями надо воспользоваться. Тем более Европа серьезно потеплела к России… Я думаю, что Путин не может на это не отреагировать, учитывая, что это имеет большое значение, в том числе, и для внутрироссийской жизни, и экономической в том числе", — добавил эксперт.

Мухин также отметил, что "на международные вопросы президент будет отвечать с большим удовольствием, пространно и очень квалифицированно, потому что это его тема".

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