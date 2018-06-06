Более 1,3 миллиона вопросов поступило к "прямой линии" с Путиным

Подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным (26)

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. Архивное фото

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На "прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, поступило более 1,3 миллиона вопросов, сообщили организаторы мероприятия.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.

По состоянию на 9.00 среды уже поступило 760145 звонков, 306311 sms, а также 30088 mms-сообщений.

Помимо этого, в формате видео через приложение пришло 9001 сообщение, посредством видеодиалогов направлено 5708 вопросов. Возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 140 тысяч раз.

Как отметили организаторы, через социальные сети в текстовом виде поступило 36010 сообщений, в формате видео — 1535. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 33270.