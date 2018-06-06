Более 1,3 миллиона вопросов поступило к "прямой линии" с Путиным

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На "прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, поступило более 1,3 миллиона вопросов, сообщили организаторы мероприятия.
13.5%Внешняя политика
3.7%Безопасность
24.8%Социалка и здравоохранение
3.9%Наука и технологии
25.2%Внутренняя политика
25.9%Экономика
3.0%Другое
По состоянию на 9.00 среды уже поступило 760145 звонков, 306311 sms, а также 30088 mms-сообщений.
Помимо этого, в формате видео через приложение пришло 9001 сообщение, посредством видеодиалогов направлено 5708 вопросов. Возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 140 тысяч раз.
Как отметили организаторы, через социальные сети в текстовом виде поступило 36010 сообщений, в формате видео — 1535. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 33270.