Путин объяснил, почему россияне всегда будут отстаивать суверенитет

ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Россия и российский народ всегда будут отстаивать суверенитет, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, отрывок которого транслировало Центральное телевидение КНР.

"Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо её вообще не будет. И конечно, российский народ всегда выберет первое", — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил в интервью Медиакорпорации Китая, что санкции не заставят Москву отказаться от защиты своих интересов. При этом президент выразил надежду на то, что "здравый смысл восторжествует, все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься", а отношения со всеми партнерами, включая США, нормализуются.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин ранее заявил, что если России ставят ультиматум — выбрать суверенитет или согласиться на некие ограничения, она всегда выберет первое.

"Для того чтобы нам привлечь капиталы дружественных нам компаний, стран, нам нужны хорошие отношения — и с Европой, и со всем миром, и с Соединенными Штатами. Мы это прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет. Если нас ставят перед выбором — или мы существуем как суверенное государство, или нам включают какие-то ограничения, то мы, конечно, выбираем первое, потому что это слишком не сопоставимые субстанции ставятся на чашку весов", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.