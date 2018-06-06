В ГД предложили использовать технологии блокчейн на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе ЦИК Элле Памфиловой провести выборы мэра Москвы с использованием технологий блокчейн.

"Прошу Вас рассмотреть возможность осуществления процесса голосования на выборах мэра г. Москвы в 2018 г. с использованием технологий блокчейн", — написал Власов в письме Памфиловой, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Политик напомнил, что в феврале он направил письмо на имя Памфиловой с предложением внедрить систему "электронного гражданства" с включением технологии блокчейн для осуществления процесса голосования. По его мнению, использование системы блокчейн делает возможным голосование дистанционно без риска стороннего вмешательства и на условиях анонимности.

"В качестве проверки эффективности данной системы считаю целесообразным провести выборы мэра г. Москвы в 2018 г. с использованием технологий блокчейн, поскольку Москва является самым передовым с точки зрения внедрения информационных технологий в работу органов государственной власти городом в РФ. Кроме этого, уровень явки на выборах в г. Москве падает из года в год. Переход на электронное голосование мог бы существенно повысить явку на предстоящих выборах, а также сократить расходы на их проведение", — заключил политик в письме главе ЦИК.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.