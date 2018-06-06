Путин назвал главной целью улучшение жизни россиян

ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Россия не может иметь никакой другой цели, кроме улучшения жизни граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент напомнил в интервью Медиакорпорации Китая тезис председателя КНР Си Цзиньпина, озвученном, по его словам, на последнем съезде партии, – "стремление к улучшению жизни людей".

"Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами, но цель одна, и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан", — сказал Путин в интервью, которое опубликовано на сайте Медиакорпорации Китая.

"Исходя из этого мы и думаем о том, как выстроить, в том числе российско-китайские отношения, с тем чтобы добиваться вот этих целей и для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных, грамотных способах управления обществом, государством и самой экономикой как таковой. Так что у нас очень много того, что нас объединяет", — отметил российский лидер.

Путин также обратил внимание на глубокие исторические связи и корни двух стран. "Это не случайно, это говорит о том, что нас многое объединяет в наших подходах в строительстве собственных государств, в отношении к людям, и это очень важно", — добавил он.