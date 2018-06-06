Путин назвал главной целью улучшение жизни россиян

ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Россия не может иметь никакой другой цели, кроме улучшения жизни граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент напомнил в интервью Медиакорпорации Китая тезис председателя КНР Си Цзиньпина, озвученном, по его словам, на последнем съезде партии, – "стремление к улучшению жизни людей".
"Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами, но цель одна, и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан", — сказал Путин в интервью, которое опубликовано на сайте Медиакорпорации Китая.
Путин также обратил внимание на глубокие исторические связи и корни двух стран. "Это не случайно, это говорит о том, что нас многое объединяет в наших подходах в строительстве собственных государств, в отношении к людям, и это очень важно", — добавил он.