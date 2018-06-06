Путин: если бы я не занимался политикой, то мог бы работать адвокатом

ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что если бы не занимался политикой, то мог бы работать адвокатом.

"Я работал в разведке Советского Союза, во внешней разведке Советского Союза. У меня уже есть профессия. Но я закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом", — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая, текст которого опубликован на ее сайте.

Путин дал интервью в преддверии поездки на саммит ШОС в Китай.