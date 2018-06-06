ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Военный потенциал стран ШОС — колоссальная сила, которая будет направлена не на противостояние с кем бы то ни было, а на обеспечение необходимых условий для всестороннего и многопланового сотрудничества между странами, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства примет участие в саммите ШОС, который пройдет в Китае.

"Вместе мы можем добиваться более широких результатов", — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая, текст которого опубликован на ее сайте.

"Вот всё это вместе плюс военные потенциалы – это колоссальная сила, которая, безусловно, нами будет направлена не на противостояние с кем бы то ни было, а на то, чтобы обеспечить необходимые условия для всестороннего и многопланового сотрудничества и между нашими странами, и между другими странами, где бы они ни находились, на любом континенте", — сказал президент РФ.

По его словам, объединение усилий такой мощной группы стран, безусловно, будет важнейшим фактором и для развития России, и будет фактором влияния на ситуацию в мире. "Уверен, что это будет фактор положительного влияния", — добавил он.