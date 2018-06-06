Путин напомнил пострадавшим от пошлин США странам о санкциях против России

ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Те, кто под давлением США ввели санкции против России, теперь могут прочувствовать эти меры на себе, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, текст которого опубликован на ее сайте.

США, обосновав это соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%, дав отсрочку ряду стран. В последний день мая Вашингтон после безуспешных двусторонних переговоров ввел эти пошлины практически для всех стран, включая ЕС и Канаду. Для поставок из России они действуют еще с марта.

"Все это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что санкции не заставят Москву отказаться от защиты своих интересов. "Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития", — заявил он.

При этом президент выразил надежду на то, что "здравый смысл восторжествует, все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься", а отношения со всеми партнерами, включая США, нормализуются.

Во вторник в ходе переговоров с президентом Австрии Александером ван дер Белленом Путин заявил, что любые политически мотивированные ограничения вредны, но Россия преодолела трудности, связанные с санкциями. При этом он отметил, что в отмене санкций заинтересованы все стороны, в том числе и Москва.