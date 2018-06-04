Путин отметил важность нейтралитета Украины для России

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются важными факторами для России, но решение должен принять украинский народ.
"Это (нейтральный статус и отказ от членства в НАТО) вопросы, которые должен определить сам украинский народ и украинское руководство. Для нас, для России, это важно с той точки зрения, чтобы на территории Украины не появились какие-нибудь военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности. Например, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы старались купировать наш ядерный потенциал. Да, для нас это важно, я не скрываю. Но в конечном итоге это выбор самого украинского народа и легитимно избранных органов власти", — заявил президент в интервью австрийскому телеканалу ORF, отвечая на вопрос, будет ли решена "украинская проблема" объявлением страной нейтрального статуса.
Но президент добавил, что "это одна из проблем, но не единственная". Он отметил ограничения в сфере использования родных языков для национальных меньшинств на Украине и принятие закона о языке на Украине, который критиковали и в Европе, что также "в значительной степени это осложняет ситуацию на Украине".
"А сегодня, на мой взгляд, это один из вопросов, который является наиболее острым внутри самой Украины. Но это делается, конечно, самой Украиной", — добавил президент.