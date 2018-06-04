Путин отметил важность нейтралитета Украины для России

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются важными факторами для России, но решение должен принять украинский народ.

"Это (нейтральный статус и отказ от членства в НАТО) вопросы, которые должен определить сам украинский народ и украинское руководство. Для нас, для России, это важно с той точки зрения, чтобы на территории Украины не появились какие-нибудь военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности. Например, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы старались купировать наш ядерный потенциал. Да, для нас это важно, я не скрываю. Но в конечном итоге это выбор самого украинского народа и легитимно избранных органов власти", — заявил президент в интервью австрийскому телеканалу ORF, отвечая на вопрос, будет ли решена "украинская проблема" объявлением страной нейтрального статуса.

Но президент добавил, что "это одна из проблем, но не единственная". Он отметил ограничения в сфере использования родных языков для национальных меньшинств на Украине и принятие закона о языке на Украине, который критиковали и в Европе, что также "в значительной степени это осложняет ситуацию на Украине".

Путин также рассказал, что идеологи украинской независимости в XIX веке говорили о необходимости формирования самостоятельного, независимого от России украинского государства, но многие при этом говорили о необходимости сохранения хороших отношений с Россией, о необходимости формирования независимого украинского государства на федеративных принципах.

"А сегодня, на мой взгляд, это один из вопросов, который является наиболее острым внутри самой Украины. Но это делается, конечно, самой Украиной", — добавил президент.