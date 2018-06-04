Путин о Навальном: мы не хотим, чтобы нам подсунули очередного Саакашвили

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об Алексее Навальном, заявил, что стране нужны люди с позитивной повесткой дня, а также отметил, что на политической сцене РФ не нужны политики сродни бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Путин подчеркнул, что "России, нужны люди с позитивной повесткой дня, которые знают, а не просто обозначают проблемы, которых у нас достаточно". Он отметил, что проблемы есть везде, в любой стране.
"Можно выхватить эту проблему и начать ее раскручивать или позиционировать себя на предполагаемых решениях этого вопроса. Но если нет ни одного позитивного начала и предложений, как решать ту или другую проблему, как решать тот или другой вопрос, тогда люди на это не очень и реагируют", — сказал он.
"Поверьте мне, избиратель в России уже достаточно зрелый, он смотрит не только на привлекательные лозунги, но и на предлагаемые способы решения проблем. А если ничего не предлагается, то тогда эти люди неинтересны", — сказал президент РФ.
По его словам, чтобы власть вступила в диалог с оппозиционным политиком или силой, у них должен быть общественный вес.
"Если человек приобретает какой-то вес у избирателя, тогда он становится фигурой, с которой должна общаться, договариваться либо вести диалог государственная власть. А если у той и другой политической силы уровень доверия измеряется 1, 2, 3 процентами либо сотыми долями процентов, то о чем мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?" — сказал Путин.