Путин о Навальном: мы не хотим, чтобы нам подсунули очередного Саакашвили

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об Алексее Навальном, заявил, что стране нужны люди с позитивной повесткой дня, а также отметил, что на политической сцене РФ не нужны политики сродни бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

"Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвертом издании", — сказал Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF . Текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что "России, нужны люди с позитивной повесткой дня, которые знают, а не просто обозначают проблемы, которых у нас достаточно". Он отметил, что проблемы есть везде, в любой стране.

"Можно выхватить эту проблему и начать ее раскручивать или позиционировать себя на предполагаемых решениях этого вопроса. Но если нет ни одного позитивного начала и предложений, как решать ту или другую проблему, как решать тот или другой вопрос, тогда люди на это не очень и реагируют", — сказал он.

"Поверьте мне, избиратель в России уже достаточно зрелый, он смотрит не только на привлекательные лозунги, но и на предлагаемые способы решения проблем. А если ничего не предлагается, то тогда эти люди неинтересны", — сказал президент РФ.

По его словам, чтобы власть вступила в диалог с оппозиционным политиком или силой, у них должен быть общественный вес.

"Если человек приобретает какой-то вес у избирателя, тогда он становится фигурой, с которой должна общаться, договариваться либо вести диалог государственная власть. А если у той и другой политической силы уровень доверия измеряется 1, 2, 3 процентами либо сотыми долями процентов, то о чем мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?" — сказал Путин.