Путин: нет условий, при которых Крым вернется в состав Украины

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет условий, при которых Россия вернула бы Крым Украине.

"Нет таких условий", — заявил президент в интервью австрийскому телеканалу ORF, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин посетит Вену с рабочим визитом 5 июня. В ходе поездки запланированы переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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