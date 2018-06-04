Мосгоризбирком не планирует проводить референдумы в день выборов мэра

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Мосгоризбирком не планирует проводить референдумы в день выборов мэра Москвы, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в понедельник.

"Мы не планируем никаких референдумов", — сказал он.

"Школьные референдумы" планировалось проводить в один день с выборами президента России. На "референдумы" планировали выносить не более четырех актуальных вопросов, например о школьной форме, каникулах или расписании.

Позднее председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов высказал озабоченность по поводу их проведения в день президентских выборов. По мнению общественника, организаторы "школьных референдумов" "пытаются "прицепиться" к федеральным выборам для того, чтобы решить задачи, которые они не могут решить в обычное время". Он также обратился к мэру с просьбой занять позицию по этому вопросу и не допускать административного вмешательства в организацию этих "референдумов". Тогда мэр Москвы Сергей Собянин назвал решение о проведении "школьных референдумов" в столице правом управляющих советов учебных заведений.

Московская городская дума 3 июня опубликовала постановление о назначении даты выборов мэра Москвы на 9 сентября. Тем самым столичный парламент дал старт началу избирательной кампании.