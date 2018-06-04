Два кандидата в мэры Москвы подали документы на выдвижение

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров и гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев подали в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатами мэра Москвы, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в понедельник.

"По поводу выдвижения: двое пришли, мы у них приняли документы. В порядке самовыдвижения. Первым пришел Назаров Алексей, 1967 года рождения. Он председатель Конституционного комитета "К". Вторым пришел Игорь Суздальцев,1962 года рождения, он гендиректор коммерческой организации", — сказал он.

Реут отметил, что они оба выдвигались кандидатами в мэры столицы в 2013 году.

Московская городская дума 3 июня опубликовала постановление о назначении даты выборов мэра Москвы на 9 сентября. Тем самым столичный парламент дал старт началу избирательной кампании.