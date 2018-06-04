Путин отменил открепительные удостоверения на парламентских выборах

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, отменяющий открепительные удостоверения на выборах в Госдуму, что позволит избирателям голосовать на любом участке по месту фактического пребывания, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Предусматривается возможность подачи избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения.
Без открепительных удостоверений по месту нахождения избиратель сможет проголосовать по партийным спискам, по одномандатным округам такая возможность не будет предоставлена.
Закон также наделяет Общественную палату РФ и общественные палаты российских регионов правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии.