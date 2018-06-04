Медведев назначил Дворковича председателем фонда "Сколково"

СКОЛКОВО, 4 июн — РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев предложил назначить Аркадия Дворковича председателем фонда "Сколково" и пообещал и дальше оказывать поддержку инновационному центру.

Дворкович 18 мая был избран сопредседателем совета фонда "Сколково". Другим сопредседателем является президент некоммерческого фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Виктор Вексельберг.

"Я предлагаю ввести новую должность председателя фонда и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича, а Виктор Феликсович (Вексельберг — ред.), надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда", — сказал Медведев на встрече с членами совета фонда "Сколково" в понедельник.

По словам премьера, Дворкович много уделял внимание инновационному центру, теперь бывшему вице-премьеру предстоит "активно подключиться к решению всех задач".

"Правительство и далее будет уделять проекту особое внимание, мы сохраним те преференции, которые есть для его участников, будем выделять гранты, конечно, софинансировать развитие сервисной инфраструктуры", — добавил Медведев.