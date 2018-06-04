Путин объяснил, почему встреча с Трампом до сих пор не состоялась

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.

"Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов. На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США", — заявил Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF, выдержку из которого приводит австрийское радио.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе встречи по-прежнему наблюдается "дефицит конкретики".

На прошлой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении возможной встречи президентов. Собеседник издания отметил, что организация официальной встречи Путина и Трампа — текущий проект посла США в России Джона Хантсмана, который длится уже "несколько месяцев".

При этом в конце мая помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что вопрос встречи пока не прорабатывается.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.