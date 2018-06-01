В Совфеде предположили, где могут встретиться Путин и Ким Чен Ын

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Встреча лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына может состояться на полях Восточного экономического форума, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Полагаю, что приезд Ким Чен Ына на форум возможен, тогда встреча (с Путиным) может пройти там. Она была бы очень полезной", — заявил Джабаров РИА Новости.
По его словам, лидер КНДР в ходе визита главы МИД "получил много интересной информации и поэтому, скорее всего, заинтересован" во встрече с президентом РФ.
Сенатор отметил, что Ким Чен Ын мог получить очередное подтверждение того, что Россия является союзником КНДР и, в отличие от Запада, твёрдо убеждена в необходимости вывода Пхеньяна из-под санкций.
Четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ-2018) во Владивостоке пройдет 11-13 сентября.