В Совфеде предположили, где могут встретиться Путин и Ким Чен Ын

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Встреча лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына может состояться на полях Восточного экономического форума, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Договоренность о проведении переговоров на высшем уровне была достигнута на встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с главой российского МИД Сергеем Лавровым в четверг, сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Полагаю, что приезд Ким Чен Ына на форум возможен, тогда встреча (с Путиным) может пройти там. Она была бы очень полезной", — заявил Джабаров РИА Новости.

По его словам, лидер КНДР в ходе визита главы МИД "получил много интересной информации и поэтому, скорее всего, заинтересован" во встрече с президентом РФ.

Сенатор отметил, что Ким Чен Ын мог получить очередное подтверждение того, что Россия является союзником КНДР и, в отличие от Запада, твёрдо убеждена в необходимости вывода Пхеньяна из-под санкций.

Четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ-2018) во Владивостоке пройдет 11-13 сентября.