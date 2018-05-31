Главу дома Романовых не беспокоят санкции Киева из-за посещения Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна заявила, что спокойно относится к возможным санкциям на Украине из-за посещения Крыма.

Княгиня находится в Крыму с официальным визитом до 3 июня. Ее сопровождает цесаревич Георгий Михайлович Романов. Приезд приурочен к 235-летию со дня вхождения крымского полуострова в состав Российской империи.

"Спокойно к этому отношусь. Я частный человек", — сказала журналистам наследница рода Романовых на вопрос о санкциях на Украине из-за посещения Крыма.

По ее словам, взаимоотношения между странами должны выстраиваться на принципах уважения друг к другу, любви и общем прощении. "Если мы этого достигнем, то я уверена, что жизнь будет гораздо легче", — подчеркнула княгиня.

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