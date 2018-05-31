Мутко будет курировать Крым и Севастополь

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Полуостров Крым и город федерального значения Севастополь больше не будут под патронажем отдельного вице-премьера и войдут в общую систему региональной политики, так как уже интегрированы в социально-экономическую систему России, курировать их будет вице-премьер Виталий Мутко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака Илья Джус.
"В целом, интеграция в социально-экономическую систему страны Крыма и Севастополя завершена и они не нуждаются в отдельном кураторе на уровне вице-премьера, судя по распределению полномочий вице-премьеров, Крым и Севастополь войдут в сферу деятельности вице-премьера Виталия Мутко в рамках курирования региональной политики", — сказал Джус.
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Во вторник состоялось открытие автомобильного движения по мосту, соединяющему Крым и Краснодарский край. Это самый протяженный мост в России, его длина составляет 19 километров.
Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы раньше, поэтому автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
В Керчи 13 мая было запущено движение на новом путепроводе, который связал микрорайон Аршинцево и центр города без пересечения автоподхода к мосту.
Президент за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Путь колонны от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.
Глава государства высоко оценил работу, проведенную строителями и инженерами, и похвалил качество дорожного покрытия моста. Президент отметил, что не сомневается в том, что удастся своевременно запустить также грузовую часть и завершить строительство железнодорожной части моста.
В год по мосту смогут проехать 14 миллионов человек и может быть перевезено более 13 миллионов тонн грузов. "Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России", - отметил президент.
Автомобильная часть Крымского моста оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения здесь — 90 км/ч.
Первыми по мосту 16 мая проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.