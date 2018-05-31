Мутко будет курировать Крым и Севастополь

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Полуостров Крым и город федерального значения Севастополь больше не будут под патронажем отдельного вице-премьера и войдут в общую систему региональной политики, так как уже интегрированы в социально-экономическую систему России, курировать их будет вице-премьер Виталий Мутко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

"В целом, интеграция в социально-экономическую систему страны Крыма и Севастополя завершена и они не нуждаются в отдельном кураторе на уровне вице-премьера, судя по распределению полномочий вице-премьеров, Крым и Севастополь войдут в сферу деятельности вице-премьера Виталия Мутко в рамках курирования региональной политики", — сказал Джус.