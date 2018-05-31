Политологи назвали причины снижения рейтинга Путина

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Снижение рейтинга президента РФ Владимира Путина до 46,9% в конце мая с 57,7% в декабре 2017 года связано с послевыборным "политическим выдохом", некоторой усталостью общества от политического процесса и паузой при назначении кабмина, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Кроме того, по мнению экспертов, любые рейтинги подвержены колебаниям, а учитывая сверхвысокие показатели Путина, его уровень одобрения просто стал "высоким".

Согласно данным ВЦИОМ на 27 мая, Путину доверяет 46,9% россиян. Рейтинг доверия президенту в декабре 2017 года достиг годового максимума — 57,7%.

Выдох после выборов

"Продолжается тренд на политический выдох после выборов. Владимир Владимирович после выборов взял паузу по формированию правительства", — считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Такого же мнения придерживается и политолог Александр Коньков, который отмечает, что после президентской избирательной кампании, в которую было вовлечено общество, все немного устали.

"Просадка связана с тем, что этот политический этап прошёл, теперь все в ожидании реализации задач, которые были поставлены… К тому же после избирательной кампании общество немного устало от политики… И ждёт выполнения обещаний", — пояснил он.

"Алергенные министры"

Кроме того, по словам Мухина, некоторые назначения в новый состав правительства вызвали недоумение и вопросы, что также сказалось на рейтинге, так как формирование кабмина было согласовано с президентом.

"Это сохранение некоторых министров — аллергенных людей, я имею в виду, (Виталия) Мутко в первую очередь, и отсутствие разъяснений, почему произошло такое назначение. Все это сказалось на снижении рейтинга", — сказал он.

Мутко до начала 2018 года занимал пост президента РФС, а также до выборов президента РФ был в должности вице-премьера РФ по вопросам спорта. После назначения нового правительства в мае он стал вице-премьером по строительству.

Высокий вместо сверхвысокого

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин отметил, что когда говорят о рейтингах президента — это то, что они все находятся на сверхвысоком уровне и как любые рейтинги подвержены колебаниям, причем в обе стороны. "Для рейтингов вообще и для рейтингов сверхвысоких такого рода колебания свойственны. Большие величины никогда не являются статичными", — пояснил эксперт.

Он добавил, что после окончания избирательной кампании сверхвысокий рейтинг превратился просто в высокий.

"Периодические колебания рейтинга говорят о том, что эти рейтинги — реальные показатели, а не нарисованные, как часто любят говорить представители несистемной оппозиции и те, кто ей сочувствует в экспертных кругах", — заключил политолог.