Запад попытается повлиять на выборы в России для смены курса, заявил Климов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Запад попытается повлиять на российские выборы 2024-2025 годов, чтобы изменить внешнеполитический курс РФ, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

В среду комиссия представила доклад о попытке извне нарушить электоральный суверенитет РФ в ходе президентских выборов.

"В своем докладе мы указали, что Запад намерен играть вдолгую, теперь они делают ставку на выборы 2024-2025 годов. Главная цель таких попыток – смена руководства страны и затем смена основ внутренней и внешней политики России, ее территориальной целостности, создания худших условий жизни для граждан, развития российской экономики", — сказал парламентарий.

В рамках доклада комиссия обращает внимание на вовлечение в протестные акции молодежи, в том числе несовершеннолетних. "Несовершеннолетних пытаются вовлекать в уличные протестные акции, стараются их "повязать", чтобы потом использовать их как уличные штурмовые отряды. Мы это видим", — сказал Климов.

По его мнению, необходимо законодательно проработать вопросы противодействия попыткам вмешательства.

В свою очередь замглавы законодательного комитета Совфеда Людмила Бокова отметила, что уже существует наказание для организаторов несанкционированных акций, но встает вопрос и о безопасности тех, кого привлекают к участию в таких мероприятиях. Бокова также высказалась за внесение поправок в закон о парламентском расследовании, которые позволили бы народным избранникам изучать факты вмешательства извне во внутреннюю политику России.

Кроме того, в докладе комиссии СФ содержится предложение о запрете изготовления агитационных материалов за рубежом. "У меня в сейфе лежат некие образцы", — сказал Климов.

По его словам, необходимо в данном случае предусматривать юридические последствия за изготовление агитматериалов, "потому что это диверсия", явная попытка влиять на внутреннюю политику России.