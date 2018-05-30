Толстой: более 30 встреч глав парламентов планируется на форуме в Москве

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 30 двусторонних встреч глав парламентов запланировано в рамках Международного форума по развитию парламентаризма в Москве, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В Москве 4-5 июня на территории ВВЦ пройдет первый Международный форум по развитию парламентаризма.

"Пятьсот семьдесят восемь иностранных участников планируется на Форуме, соответственно, в ходе Форума предполагается пока более 30 встреч глав парламентов. Часть встреч будет, естественно, по запросу наших гостей, проведена с председателем Государственной думы Вячеславом Викторовичем Володиным", — сказал Толстой журналистам.

Как отметил политик, встречи глав парламентов будут проводиться с воскресенья по вторник.

Толстой также сообщил, что участие в Форуме примут 22 председателя национальных парламентов. "Всего будет около 400 парламентариев и более 100 экспертов, которые будут работать на этом Форуме", — заявил вице-спикер Госдумы.