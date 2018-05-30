Алтайский губернатор Карлин написал заявление об отставке, сообщил источник

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Александр Карлин написал заявление об отставке, это было сделано ещё 28 мая, сообщил РИА Новости в среду источник в Совете Федерации.

"Да, заявление написано, ещё три дня назад это сделано", — сказал собеседник агентства, уточнив, что заявление датировано 28 мая.