Никакие технологии не заменят живого общения в дипломатии, уверен Лавров

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Новые технологии никогда не заменят живого общения в международной дипломатии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас цифровые технологии внедрили в работу, мы активно функционируем в социальных сетях… Именно потому, что я занимаюсь дипломатической работой, я вынужден говорить крамолу и заявить, что во внешнеполитической деятельности никакие технологии, а их нужно, конечно же, внедрять в работу, не заменят живого человеческого общения", — заявил Лавров, выступая перед студентами в Белоруссии.

Он пояснил, что можно довести до совершенства мгновенный обмен информацией, но это не заменит это контакты, "когда смотришь человеку в глаза и понимаешь: то, что ты от него слышишь, это на самом деле так, или это зондаж и что у него есть какая-то запасная позиция".

"Только в таком живом разговоре можно понять, где пределы твоих возможностей на этом конкретном внешнеполитическом направлении. Поэтому коротко, исходя из моей профессии, моей работы, моей должности: полный вперед всем передовым технологиям, ни в коем случае не забываем о живом человеческом общении", — добавил глава МИД РФ.