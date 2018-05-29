России хотят навязать "американский футбол" в политике, заявил Ушаков

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. России пытаются навязать американский футбол в политике, но мало кто умеет и хочет в него играть, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков, выступая на "Примаковских чтениях", напомнил слова президента РФ на ПМЭФ, который заявил о попытках навязать игру в "футбол по правилам дзюдо" в международной политике.

"От себя я бы добавил, что, как мне представляется, нам вообще пытаются навязать американский футбол. Но давайте признаем, коллеги, что мало кто умеет в него играть, а главное, далеко не все хотят в него играть", — сказал он.

Ушаков рассказал журналистам, что России в этом случае нужно продолжать "играть в нормальный европейский" футбол.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".