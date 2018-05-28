Глава ФАДН надеется на встречу с вице-премьером Мутко в ближайшее время

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов рассчитывает, что в ближайшее время встретится с курирующим национальную политику и национальные отношения вице-премьером Виталием Мутко, чтобы расставить "основные акценты в совместной работе".

"Виталий Леонтьевич (Мутко) — опытный управленец, которого отличает способность быстро включаться в разные, в том числе и сложные темы, поэтому надеюсь, что у нас выстроится конструктивный диалог. Со своей стороны мы к этому готовы. Думаю, что в ближайшее время мы встретимся и расставим основные акценты в нашей совместной работе", — сказал РИА Новости Баринов.

"То, что нашим куратором определен Виталий Мутко, говорит о взаимосвязи социально-экономического развития территорий и гармонизации межнациональных отношений, а значит, это будет способствовать комплексному и более эффективному решению задач, стоящих перед правительством в этих сферах", — добавил глава ФАДН.