Путин в Австрии обсудит с Курцем развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Австрию 5 июня обсудит с канцлером Себастьяном Курцем развитие двусторонних отношений и международную проблематику, сообщает пресс-служба Кремля.

"Пятого июня 2018 года президент России Владимир Путин посетит Австрию с рабочим визитом. Запланированы переговоры с федеральным президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом и федеральным канцлером Австрийской Республики Себастьяном Курцем. Имеется в виду обсудить состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на встрече президента РФ с представителями деловых кругов двух стран будут затронуты вопросы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с акцентом на отмечаемое в этом году 50-летие со времени начала реализации масштабного энергетического проекта — поставок природного газа из СССР в Европу.