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Политика

Политолог: отставка главы Якутии была ожидаемой

15:1828.05.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЕгор БорисовЕгор Борисов
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Отставка главы Якутии Егора Борисова, о которой он заявил в понедельник, была ожидаемой, считают доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин, а также опрошенные РИА Новости политики.

В понедельник Борисов сообщил, что принял решение о прекращении своих полномочий главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку и назначил исполняющим обязанности главы региона Айсена Николаева.

Айсен Николаев
© РИА Новости / Владислав Левочкин
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Путин назначил врио главы Якутии Айсена Николаева

"Это была достаточно долгая кампания — началась она еще год назад. Когда появились публикации в прессе, выражено недовольство", — сказал Ярулин РИА Новости.

Политолог полагает, что в Якутии будет принят сценарий кавказских республик, когда главу региона назначает законодательный орган власти. "Ил Тумен (Госсобрание Якутии), скорее всего согласится, что прямых выборов главы республики не будет, а будет выбирать Ил Тумен. Это достраивание вертикали власти", — считает эксперт.

Также собеседник назвал вероятных претендентов на должность главы Якутии.

Он назвал мэра Якутска Айсена Николаева одним из наиболее вероятных преемников. Также, по словам эксперта, возможными кандидатами являлись заместитель дальневосточного полпреда Григорий Куранов, "праведливорос" Федот Тумусов.

Отчеты не соответствовали реальной обстановке

В свою очередь, депутат Госдумы от Якутии (партия "Справедливая Россия") Федот Тумусов сказал РИА Новости, экономическая и политическая обстановка в регионе недостаточно неблагополучна.

Владимир Путин и бывший глава города Якутска Айсен Николаев во время встречи. 28 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин провел встречу с врио главы Якутии

"По отчетам экономическая ситуация в республике, темпы роста и заработная плата, неплохие. Но на самом деле обстановка не очень хорошая: очень большой процент бедности и недовольных. С политической точки зрения политическая обстановка не очень благоприятная. Тем более, близятся выборы законодательного собрания и местной власти. В этом смысле, с точки зрения обеспечения преемственности, я думал, что вопрос об отставке Борисова должен был решиться в середине июня", — отметил он.

Согласен с Тумусовым в такой оценке и депутат Якутской городской думы, руководитель фракции "Гражданская платформа" Анатолий Карджыгасов. Он считает отставку Борисова правильным шагом.

"Совершенно правильное решение. Я не считаю, что будет хуже с его уходом. Ситуация в республике контролируемая и прогнозируемая. Единственное, народ ждал отставки, есть влияние последних событий. Больше всего это проявлялось после тех отчетов правительства об улучшении жизни населения, реальная ситуация другая. Когда на последней сессии Ил Тумэн он отчитывался, что 70% населения довольны доходами, это вызвало шквал негатива и критики со стороны населения", — сказал депутат.

Избиратель в единый день голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Выборы глав Якутии и Магаданской области пройдут в единый день голосования

Многие жители Якутии благодарят Борисова

Между тем, многие жители Якутии на странице Борисова в Инстраграм выражают ему благодарность за работу на посту главы республики.

"Егор Афанасьевич, вы очень многое сделали для народа Саха — школы, больницы, жилье, спортивные объекты во всех улусах появились благодаря вашей политике. Уверен, что многие поколения якутян будут добрым словом вспоминать вашу работу", — пишет один из подписчиков Борисова.

"Низкий вам поклон за вашу проделанную работу! Здоровья вам и вашим близким", "Очень жаль, спасибо вам за ваш труд"- благодарят в комментариях подписчики.

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