Медведев распределил обязанности между вице-премьерами

ГОРКИ, 28 мая — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между заместителями, подписав соответствующий документ.
Максим Акимов будет курировать нацпрограмму "Цифровая экономика" и нацпроект по созданию безопасных и качественных автодорог, а также транспорт, связь, инновации и вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.
Дмитрий Козак будет отвечать за промышленность, ТЭК, техрегулирование и технадзор, Виталий Мутко займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой и развитием регионов, а Юрий Борисов будет отвечать за оборонку.
Константин Чуйченко будет курировать планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений, эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти и вопросы госслужбы.
Алексей Гордеев будет отвечать за нацпроекты в сфере экологии, а также за природопользование, охрану окружающей среды, экологический надзор, сельское хозяйство и АПК, биотехнологии и рыболовство.
Ольга Голодец возьмет на себя культуру, спорт и туризм, Юрий Трутнев займется социально-экономическим развитием Дальнего Востока и Российской Арктики.
Майские указы
"Главная задача, которая поставлена президентом перед новым правительством, — это достижение тех показателей, которые содержатся в этом указе", — отметила она.
Новое правительство
В середине мая Владимир Путин одобрил представленный премьером Дмитрием Медведевым новый состав правительства.
Также президент утвердил новую структуру кабмина. Теперь правительство представлено десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.