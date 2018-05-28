Медведев распределил обязанности между вице-премьерами

ГОРКИ, 28 мая — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между заместителями, подписав соответствующий документ.

Антон Силуанов будет отвечать за всю финансово-экономическую политику, включая нацпроекты по малому бизнесу, занятости и международной кооперации.

Максим Акимов будет курировать нацпрограмму "Цифровая экономика" и нацпроект по созданию безопасных и качественных автодорог, а также транспорт, связь, инновации и вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.

Дмитрий Козак будет отвечать за промышленность, ТЭК, техрегулирование и технадзор, Виталий Мутко займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой и развитием регионов, а Юрий Борисов будет отвечать за оборонку.

Константин Чуйченко будет курировать планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений, эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти и вопросы госслужбы.

Татьяна Голикова возьмет на себя нацпрограммы по демографии, а также по здравоохранению, образованию и науке. Также она будет отвечать за все "социальные вопросы от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений, пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику".

Алексей Гордеев будет отвечать за нацпроекты в сфере экологии, а также за природопользование, охрану окружающей среды, экологический надзор, сельское хозяйство и АПК, биотехнологии и рыболовство.

Ольга Голодец возьмет на себя культуру, спорт и туризм, Юрий Трутнев займется социально-экономическим развитием Дальнего Востока и Российской Арктики.

Майские указы

Как заявила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, распределение полномочий вице-премьеров закрепляет их ответственность за выполнение национальных программ и проектов, определенных в майском указе президента.

"Главная задача, которая поставлена президентом перед новым правительством, — это достижение тех показателей, которые содержатся в этом указе", — отметила она.

Новое правительство

В середине мая Владимир Путин одобрил представленный премьером Дмитрием Медведевым новый состав правительства.

Также президент утвердил новую структуру кабмина. Теперь правительство представлено десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.