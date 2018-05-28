Путин назначил врио главы Якутии Айсена Николаева

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке главы Якутии Егора Борисова по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Айсен Николаев, сообщается на сайте Кремля.

Айсен Николаев является мэром Якутска.

"Принять отставку главы Республики Саха (Якутия) Борисова Е.А. по собственному желанию. Назначить Николаева Айсена Сергеевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия) до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Саха (Якутия)", — говорится в документе.

Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Борисов занял пост главы региона в июне 2010 года, когда возглавлявший Якутию с 2002 года Вячеслав Штыров досрочно покинул свой пост.