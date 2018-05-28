Замглавы МИД обсудил с послом Ватикана взаимодействие по защите христиан

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Грушко в понедельник обсудил с папским послом (нунцием) архиепископом Челестино Мильоре укрепление взаимодействия по теме защиты христиан, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.
Отмечается, что стороны выразили готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в области культуры, образования, науки и медицины, а также затронули вопросы деятельности католических структур в Российской Федерации.
Кроме того, глава ватиканской дипмиссии поделился впечатлениями об итогах своей поездки в Ульяновскую и Кемеровскую области, а также Республику Бурятия.