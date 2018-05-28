Замглавы МИД обсудил с послом Ватикана взаимодействие по защите христиан

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Грушко в понедельник обсудил с папским послом (нунцием) архиепископом Челестино Мильоре укрепление взаимодействия по теме защиты христиан, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.

"В ходе беседы отмечена созвучность подходов России и Ватикана к решению наиболее острых проблем международной жизни. Состоялся углубленный обмен мнениями об укреплении взаимодействия, в т.ч. по теме защиты христиан", — сообщило министерство.

Отмечается, что стороны выразили готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в области культуры, образования, науки и медицины, а также затронули вопросы деятельности католических структур в Российской Федерации.

Кроме того, глава ватиканской дипмиссии поделился впечатлениями об итогах своей поездки в Ульяновскую и Кемеровскую области, а также Республику Бурятия.